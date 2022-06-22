Ярославль, 22 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Ярославля сдали первый отремонтированный двор в рамках проекта «Решаем вместе». Об этом сообщает мэрия города.

city-yaroslavl.ru Отремонтированный в Дзержинском районе двор

Работы проводились на проспекте Дзержинского у дома №38.

«Здесь отремонтировали и расширили внутридворовой проезд площадью почти три тысячи квадратных метров, отремонтировали и оборудовали недостающие пешеходные зоны. Опоры освещения были перенесены с тротуаров для беспрепятственного передвижения пешеходов и добавлены новые. Установили лавочки и урны на железобетонных опорах. Обустроили зону отдыха и недостающие парковочные карманы», — рассказали власти.

Помимо этого подрядчик сделает ливневый колодец и водоотвод в существующую ливнёвку. В районе отремонтируют ещё 12 дворов, а всего в проекте их 22.