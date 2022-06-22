Берлин, , 15:51 — REGNUM Переговоры Германии и Канады о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens пока ни к чему не привели. Об этом представитель министерства экономики ФРГ сообщил 22 июня на брифинге.

«Северный поток — 1» Официальный сайт ПАО «Газпром»

Ранее германские власти заявляли, что обсуждают с канадской стороной ситуацию вокруг турбин Siemens, которые нужны для работы газопровода «Северный поток». Санкции не позволяют вернуть турбины после ремонта российскому «Газпрому».

«О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях», — приводит РИА Новости слова представителя германского министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром из-за ситуации с турбинами снизил прокачку газа по трубопроводу.

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