Бишкек, 22 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Госорганы Киргизии выявили 142 337 земельных участков, на которых незаконно построены жилые дома или заложен фундамент под будущее строительство. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Для этого киргизские власти планируют трансформировать около 29 872 гектаров сельскохозяйственных земель по всей стране.

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Отмечается, что на сегодняшний день свыше 28 тысяч самозахватчиков уже получили технические паспорта в рамках кампании по легализации незаконного жилья.

«Это позволит им официально регистрироваться, получать социальные выплаты и участвовать в выборах», — подчёркивают в администрации главы государства.

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