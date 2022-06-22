Москва, , 15:49 — REGNUM Продолжающийся рост курса рубля относительно иностранных валют является следствием нескольких факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это сократившийся импорт, выросший экспорт, ограничения на потоки капитала через границу РФ, фактическая отмена бюджетного правила.

Основной опасностью в текущей ситуации является разворот сырьевых рынков и падение экспортных доходов, что может привести к резкому ослаблению национальной валюты.

Сейчас правительство и ЦБ РФ разрабатывают новые механизмы «изоляции» избыточной валютной ликвидности.

Это позволит вернуть курсы к комфортным уровням, а также поддержать национальную валюту от резких колебаний в периоды падения доходов от экспорта». — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня впервые с 27 мая 2015 года курс евро на Московской бирже опустился ниже 56 рублей.

Читайте также: Курс евро на Мосбирже впервые с 2015 года опустился ниже 56 рублей