Москва, 22 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Продолжающийся рост курса рубля относительно иностранных валют является следствием нескольких факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Это сократившийся импорт, выросший экспорт, ограничения на потоки капитала через границу РФ, фактическая отмена бюджетного правила.

Основной опасностью в текущей ситуации является разворот сырьевых рынков и падение экспортных доходов, что может привести к резкому ослаблению национальной валюты.

Сейчас правительство и ЦБ РФ разрабатывают новые механизмы «изоляции» избыточной валютной ликвидности.

Это позволит вернуть курсы к комфортным уровням, а также поддержать национальную валюту от резких колебаний в периоды падения доходов от экспорта». — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня впервые с 27 мая 2015 года курс евро на Московской бирже опустился ниже 56 рублей.

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