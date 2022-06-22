Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Финская группа компаний SOK продала сеть из трех петербургских отелей под брендом Sokos Hotels двоим российским предпринимателям. Покупатели не смогут использовать далее финский бренд.

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«В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня, и гостиничная деятельность S Group в России будет прекращена», — цитирует «Прайм» заявление финского конгломерата SOK.

Три отеля Sokos в Санкт-Петербурге купили Александр Ермаков и Юрий Шумаков — российские предприниматели в сфере информационных технологий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что финская компания, владевшая сетью супермаркетов Prisma, а также тремя отелями Sokos Hotels в Петербурге, закрывает свой бизнес в России. Покупателями магазинов Prisma стала компании X5 Group, которая откроет в освободившихся помещениях супермаркеты «Перекрёсток».