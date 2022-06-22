Бишкек, , 15:48 — REGNUM В столице Киргизии состоялся митинг-реквием, посвящённый 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июня.

Собравшиеся возложили цветы к скульптуре Матери и почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны.

Мероприятие прошло на площади Победы. Участие в нём приняли ветераны силовых структур республики, историки, общественные и политические деятели, а также преподаватели и студенты столичных вузов.

Также в память о жертвах войны жители и гости киргизской столицы провели акцию «Свеча памяти» в парке имени Героя Советского Союза Даира Асанова.

Представители фонда «Волонтеры Победы», посольства России, Россотрудничества и местных властей, а также ветераны Великой Отечественной войны и блокадники Ленинграда зажгли три тысячи свечей, почтив таким образом великий подвиг советских солдат и офицеров.