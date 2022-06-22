Москва, , 15:45 — REGNUM В целом расторжение IKEA договоров аренды — ожидаемый шаг ретейлера, который долгие годы выстраивал вертикаль «лес — товар на полке», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«Именно за счет этой вертикали он мог избегать значимых затрат на товародвижение и предлагать привлекательные для российского покупателя цены.

Без производства дешевые товары ретейлер предложить не сможет. А завозить практически уникальный ассортимент по параллельному импорту и содержать магазины вряд ли будет столь же рентабельно.

Правда более ожидаема была продажа сети IKEA с переоформлением договоров аренды. Но видимо на некоторые объекты нет желающих.

Либо снова проявилась некая экстравагантность поведения шведского ретейлера, который и ранее удивлял неожиданностью своих шагов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания IKEA начала уведомлять торговые центры РФ о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

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