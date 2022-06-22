Уфа, , 15:47 — REGNUM Цветы к памятнику «Землякам ушедшим на фронт, посвящается» возложили на площади перед железнодорожным вокзалом в Уфе. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что из Башкирии на фронт ушло более 700 тысяч человек, 322 тысячи жителей республики погибли или пропали без вести на полях сражений. В Башкирии были сформированы дивизии, доблестно громившие врага.

«Среди них легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, командовал которой доблестный генерал-майор Минигалии Мингаазович Шаймураатов; 170-я, 186-я, 214-я стрелковые дивизии; 21-я гвардейская стрелковая дивизия. Более 200 тысяч военнослужащих из Башкирии награждены орденами и медалями. Среди наших земляков — 295 Героев Советского Союза и 46 полных кавалеров ордена Славы», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрей Назарова.

Он также подчеркнул, что сегодня жители России, как никогда, нуждаются в сплоченности многонационального народа.

«В эти дни российские воины проявляют отвагу и героизм, вновь освобождают города и сёла Украины от нацизма. К сожалению, есть потери. Семьи наших героев мы будем оберегать и оказывать им всю необходимую помощь. Символично, что сегодняшний митинг проходит на Привокзальной площади у памятника «Землякам, ушедшим на фронт». Именно отсюда, с железнодорожной станции, под марш «Прощание славянки» на фронт уходили сотни тысяч наших земляков, которые искренне верили, что все они непременно вернутся домой с Победой», — подчеркнул премьер министр региона.

Сообщается, что память погибших в Великой Отечественной войне присутствующие почтили минутой молчания.