Москва, 22 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Память о героях Великой Отечественной войны должна храниться в каждой российской семье. Об этом 22 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

«Мы благодарны поколению, которое победило фашизм, дало нам будущее. Важно, чтобы память об этих героях и дальше бережно хранилась в каждой российской семье», — заявил Мишустин.

«Предлагаю отдать дань уважения всем участникам событий тех лет. Стойкости, мужеству», —