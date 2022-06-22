Москва, 22 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму на тренировочном сборе команды. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба клуба.

Анна Нэсси Рифат Жемалетдинов

Отмечается, что у 25-летнего игрока повреждение ахиллова сухожилия. Ему потребуются дополнительное медицинское обследование, после чего будет определена тактика лечения и сроки восстановления.

Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». С 2016 по 2018 год он играл за казанский «Рубин», после чего вернулся в «Локомотива». В составе «железнодорожников» он дважды выиграл Кубок России, один раз — Суперкубок России.