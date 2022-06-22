Тбилиси, 22 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили посещала Брюссель и добивалась, чтобы стране не предоставили статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили 22 июня, выступая в парламенте. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

«Госпожа Саломе Самадашвили лично ездила в Брюссель и просила не давать статус. Познакомьтесь с предателем страны», — заявил Гарибашвили.

На возражение Самадашвили спикер парламента Шалва Папуашвили попросил депутата не нарушать регламент и высказать свою позицию, когда её фракции предоставят на это время. Между тем Гарибашвили также обвинил партию «Единое национальное движение» в том, что она якобы тоже препятствовала получению Грузии кандидатства и через партнёра «Европейскую народную партию» повлияла на парламент.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала пока не предоставлять кандидатство Грузии и предъявила 12 условий, которые нужно выполнить руководству страны. От властей требуется провести ряд реформ и наладить отношения с оппозицией. Перед этим Европарламент принял представленную «Европейской народной партией» резолюцию с острой критикой руководства Грузии.