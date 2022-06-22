Москва, 22 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Саммит лидеров стран ЕС 23–24 июня, как ожидается, одобрит предоставление статуса кандидатов на присоединение в Евросоюз Украине и Молдавии, сообщил 22 июня РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

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«Мы ожидаем одобрения предоставления статуса кандидата Украине и Молдавии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-делегат по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон сообщила, что ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский союз не будет.

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