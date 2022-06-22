Москва, 22 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Такой высокий уровень инфляции для Великобритании является беспрецедентным за последние 40 лет. Очевидно, что инфляции в стране связана с комплексом причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Инфляция

«Основной причиной является избыточная денежная масса в стране, вызванная борьбой с падением экономики в период пандемии.

Кроме того, производство в Великобритании связано технологическими цепочками с иностранными поставщиками в странах, где уровень инфляции также рекордно высок. Можно сказать, что общий уровень инфляции в западных странах бьет рекорды, и Великобритания не является исключением.

Возможностей для управления ситуаций в экономике у Великобритании все меньше, так как в последнее время Великобритания утратила статус глобальной империи и стала региональной державой.

Соответственно ресурсов, которые раньше поступали от колоний в избытке, сейчас находятся в дефиците.

А уровень потребления не соответствует уровню внутреннего производства, что в том числе стимулирует инфляцию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Великобритании достигла 9,1% в мае и осенью по оценке экспертов достигнет 11%.

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