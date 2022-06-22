Симферополь, , 15:34 — REGNUM Республики Крым и Болгария планируют сотрудничать в развитии эфиромасличной отрасли. Вопрос обсуждался на встрече министра сельского хозяйства Крыма и болгарской делегации, сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза 22 июня.

Роза эфиромасличная Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как сообщил крымский министр сельского хозяйства Юрий Мигаль, представители из Болгарии готовы инвестировать опыт, знания и средства в развитие крымской эфиромасличной отрасли.

«Укрепление сотрудничества со страной Евросоюза в сельхозотрасли с основным акцентом на эфиромасличные культуры даст новые возможности и перспективы для выращивания этих культур в Крыму. Получение эфирных масел из собственного сырья — одна из важных задач развития экономики нашей страны. Сельхозтоваропроизводители Республики Крым заинтересованы в налаживании прочных договорных отношений с Республикой Болгария и готовы поставлять на взаимовыгодных условиях продукцию эфиромасличной отрасли, а также предоставлять информацию о производимой технике и оборудовании для отраслей АПК», — сказал Юрий Мигаль.

Сегодня в Крыму многолетние эфиромасличные культуры выращиваются на более чем тысяче гектаров. За последние три года в Крыму было заложено более 354 гектаров эфиромасличных культур — лаванды узколистная шалфея мускатного, розы эфиромасличной. Ещё 46 гектаров планируется заложить в 2022 году.

Представители болгарской делегации заявили о готовности предоставлять Крыму посадочные материалы розы и лаванды.