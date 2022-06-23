Москва, 23 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Ко Дню защиты детей предприниматели Сибири и Дальнего Востока объединились в рамках федеральной благотворительной акции #мойбизнеспомогает. Для особо нуждающихся семей, а также посетителей реабилитационных центров и мест культурного досуга организовали праздничные мероприятия, квесты, подарили подарки. Организацию инициатив локализовали сотрудники региональных центров «Мой бизнес».

В Якутии в рамках акции #МойбизнесПомогает открыт пункт сбора подарков

«Акция #МойбизнесПомогает — это, по сути, совместное корпоративное волонтёрство предпринимателей и инфраструктуры поддержки бизнеса, возможность сделать вместе большое важное дело. Инициатива помогает благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу охватить большое количество людей, которым нужна поддержка, создавая дополнительную точку входа и привлекая новую аудиторию», ― подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В центре Сибири, Новосибирске, День защиты детей провели в формате квеста для юных посетителей Парка им. Кирова. Его организовали представители социальных предприятий и Центра инноваций социальной сферы на базе новосибирского центра «Мой бизнес». Участников ожидал квест из 9 локаций: на входе в парк встречал Микки Маус, он вручал карту, по которой можно двигаться в ходе маршрута. Каждой карте присваивался номер — по нему разыгрывали главный приз самокат. С помощью лототрона его обладательницу определила одна из участниц игр.

«Для нашего центра стало хорошей традицией поддерживать благотворительную акцию Минэкономразвития России в Новосибирской области. Как правило, мы предлагаем предпринимателям стать частью добрых дел: в этот раз наши коллеги и представители компаний провели детский квест с призами и подарками. От всей души благодарю всех, кто поддержал акцию!», — прокомментировал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Омский центр «Мой бизнес» вместе с предпринимателями организовал праздник для детей и их родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 1 июня 2022 года на площади перед кинотеатром «Первомайский» состоялась анимационная программа для семей, которые находятся на попечении комплексного центра социального обслуживания населения «Любава» Советского округа. По ее окончании дети получили сладкие подарки и вместе со своими родителями посмотрели полнометражный мультфильм «Коати. Легенда Джунглей».

Для проведения акции удалось собрать около 40 тысяч рублей. На эти средства были куплены 90 билетов для детей и взрослых, организована программа, закуплены угощения для участников, настольные игры, воздушные шары, игровые мячи, наполнители для сухого бассейна, кинетический песок, батарейки, клеевые пистолеты. Многое из перечисленного останется в «Любаве» для очередных праздников.

В региональном центре «Мой бизнес» Кемерова собрали и вручили подарки для воспитанников детского дома «Радуга».

"Мы порадовали детей не просто нужными игрушками, а постарались создать необходимые условия для творчества и содержательного досуга. Предприниматели Кузбасса ежегодно вносят большой вклад в развитие детского творчества, участвуя в благотворительных акциях нашего центра», ― отметила начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса Елена Чурина.

Ряд мероприятий традиционно провели в Алтайском крае.

«#мойбизнеспомогает — это уже традиционная акция, главной целью которой является развитие культуры благотворительности среди предпринимателей и поддержка их деятельности в помощи нуждающимся гражданам. Акция нужная и своевременная, поскольку показывает, что даже в непростых экономических условиях бизнес и общество вместе. Предприниматели должны понимать, что любой кризис рано или поздно закончится и от того, как они себя вели в тяжёлые времена, насколько показали себя социально ответственными, зависит, среди прочего, и лояльность к ним потребителей на долгие годы», — отметил корреспонденту руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

На Дальнем Востоке поздравили воспитанников регионального дома ребенка. 90 ребят возрастом до 4 лет получили подарки от предпринимателей: мячи, машинки-толокары, барабаны и бубны, качели и другой летний инвентарь. Подарки предоставили 4 компании из сферы общепита, юридических и диджитал-услуг.

В Якутии в рамках акции #МойбизнесПомогает был открыт пункт сбора подарков. Все желающие могли внести свой вклад и помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. К благотворительному движению присоединились общественные организации и различные компании Якутии. Также предприниматели оказали персональную помощь и исполнили мечты 24 детей. Так, 1 июня стал для ребят днем исполнения их заветных желаний. В Центр по поддержке и помощи детям с ДЦП и ментальными нарушениями «Лучики света» доставлены необходимые вещи, собранные в рамках акции.

В Бурятии Фонд «Зула» совместно с центром «Мой бизнес» организовали работу социального склада, куда все желающие могут передать одежду, продукты питания, работающую компьютерную технику, необходимые в быту вещи. Полученная помощь будет направлена на помощь малоимущим, многодетным семьям, семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

«Мы видим, что бизнес сегодня нацелен не только получать, но и отдавать. И кто, как не жители Республики Бурятия знают: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Благодаря отзывчивости», — сообщила директор центра «Мой бизнес» Анастасия Волкова.

#МойБизнесПомогает — благотворительное движение, организуемое Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес» по всей стране, основная цель которого приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан на региональном уровне.

Присоединиться к акции #Мойбизнеспомогает можно через центры «Мой бизнес», расположенные в каждом регионе России. Акция проходит как минимум три раза в год: в июне, сентябре и декабре.