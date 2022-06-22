Бразилиа, 22 июня, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Игре Valkyrie Elysium, разработкой которой занимается японская студия Soleil, присвоили возрастной рейтинг в Бразилии. Об этом 22 июня сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства юстиции Бразилии, игра не рекомендуется детям в возрасте до 12 лет. Как отметила редакция издания, публикация подобной информации зачастую означает, что вскоре разработчики сообщат очередные подробности о проекте.

Напомним, Valkyrie Elysium была анонсирована издательской компанией Square Enix 10 марта 2022 года в рамках трансляции State of Play компании PlayStation. Проект представляет собой ролевую экшн-игру «с эпическим сюжетом», релиз состоится на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в 2022 году (пока разработчики не назвали точную дату).