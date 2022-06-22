Пенза, 22 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В сквере «Журавли» города Пензы 22 июня состоялось торжественное открытие мемориала памяти защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах войны 1941–1945 годов — «Часовые памяти». Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения нового памятника, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru В Пензе открыли мемориал «Часовые памяти»

Губернатор региона Олег Мельниченко на открытии часовни отметил символичность дня, в который 81 год назад началась самая кровопролитная в истории страны война.

«Надо всегда помнить, что мы практически воевали не с Германией, мы воевали со всей Европой. Вся её военная машина, подчинённая Германии, вторглась на территорию нашей страны. Они думали, что это блицкриг, и к осени 41-го нашего государства как самостоятельного уже не будет. Но не получилось. Машина вермахта сломалась под Смоленском, под Москвой, под Сталинградом. А начиная с Курска, эта машина уже стала никчёмной и откатывалась назад, в Европу», — напомнил глава Пензенской области, подчеркнув, что подвиг предков забывать нельзя.

Пензенская часовня стала 15-й по счету, открытой в стране. Первоначально их возводили во всех крупных городах, где проходили сражения Красной армии, обратился к участникам митинга ветеран органов государственной безопасности, генерал-майор Ефим Чикулаев.

Проект возведения мемориальных часовен в рамках программы «Молчаливое эхо войны» благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проводимая работа отмечена грамотой президента РФ и международной выставки «Мемориал-2011».

ИА REGNUM напоминает, Пенза стала первым Городом трудовой доблести, в котором установили мемориал «Часовые памяти».

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