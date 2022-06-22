Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Пожарные Петербурга ликвидируют сильное возгорание на Октябрьской набережной Невы. По уточненным данным, место пожара находится на территории Всеволожского района Ленобласти, к которому примыкает Невский район Петербурга.

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Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о пожаре поступила спасателям в 14:41. Пожар охватил ангар площадью 80 кв. м. В 15:01 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС (присваивается, когда возможностей двух расчётов не хватает).

На данный момент сведениями о пострадавших ведомство не располагает. На месте ЧП работают семь единиц техники и 29 пожарных.