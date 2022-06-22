Москва, 22 июня, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Страны БРИКС ведут работу над созданием международной резервной валюты, заявил 22 июня президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов», — сказал президент участникам Делового форума БРИКС.

По его словам, российская система передачи банковских сообщений открыта для банков государств «пятёрки», также расширяется география платёжной системы «Мир».

«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — сообщил Путин.