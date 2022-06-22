Москва, , 18:43 — REGNUM Пророссийского блогера задержали за разглашение факта пыток в латвийской тюрьме в отношении Кирилла Фёдорова. Об этом 22 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.

«Владимир Линдерман писал, что, по просочившимся из тюрьмы данным, блогера Кирилла Фёдорова пытали электрическим током — для того, что бы заставить оговорить себя. Записка Фёдорова в виде фото бродила по интернету», — сообщил собеседник агентства.

Скорее всего, Линдермана задержали за разглашение факта применения спецслужбами пыток против Фёдорова, полагает политолог.

«Американские инструкторы пытками местных в Гуантанамо научили, как пытать, а вот как заметать следы преступлений, научить не смогли», — отметил политолог.

В настоящее время Линдерман находится в следственном изоляторе, напомнил Оградов.

«Против политических заключенных, к которым, несомненно, относится и Линдерман, следствие и судьи, не раздумывая, применяют ограничение свободы на срок до полугода. Даже не имея на то никаких оснований. Правозащитнику грозит предположительно до пяти лет тюремного заключения» — заключил эксперт.

Напомним, что 21 июня в Латвии был задержан пророссийский блогер Владимир Линдерман.