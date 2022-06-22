Москва, , 15:31 — REGNUM Сеть нелегальных заведений, специализирующихся на оказании платных интимных услуг выявили и ликвидировали на западе Москвы. Об этом 22 июня сообщает главное управление (ГУ) МВД России по столице.

Эдвард Мунк. Юноша и проститутка. 1893

По версии следствия, организатором работы подпольных борделей оказалась 44-летняя женщина. Противоправная деятельность осуществлялась в шести арендованных нежилых помещениях, в том числе подвалах.

«У злоумышленников функционировал кол-центр, через который осуществлялся набор девушек. Администраторы на местах разъясняли соискательницам условия работы, вели учет отработанного ими времени, а также количество клиентов», — сказано в сообщении ГУ МВД по Москве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны в общей сложности 13 подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

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