Париж, 22 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В разгар политического кризиса президент Франции Эммануэль Макрон вынужден на несколько дней покинуть Париж, чтобы принять участие в саммите ЕС в Брюсселе 23 и 24 июня, сообщает Le Parisien.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

После непродолжительного возвращения в Париж глава государства отправится в Германию на G7 в это воскресенье, 26 июня, а затем в Испанию на двухдневный саммит НАТО, который начнется в следующий вторник, 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела переговоры с премьер-министром Южной Кореи.

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