Москва, , 15:30 — REGNUM Стратегия России неизменна, она укрепляет свой экономический, технологический и научный потенциал, и готова работать со всеми добросовестными партнерами на принципах равенства. Об этом 22 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своём приветствии участникам делового форума БРИКС, видеозапись которого обнародовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стратегия России неизменна, укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», — сказал российский лидер.

Также Путин указал, что он подробно рассказал в ходе своего недавнего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022 о планах России по дальнейшему развитию экономики и созданию комфортных условий для бизнеса, включая иностранный.

«Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что в течение последнего времени власти ФРГ всё чаще совершают действия, которые грозят подрывом исторического примирения России и Германии после Великой Отечественной войны.