Москва, 22 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Стратегия России неизменна, она укрепляет свой экономический, технологический и научный потенциал, и готова работать со всеми добросовестными партнерами на принципах равенства. Об этом 22 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своём приветствии участникам делового форума БРИКС, видеозапись которого обнародовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Стратегия России неизменна, укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», — сказал российский лидер.

Также Путин указал, что он подробно рассказал в ходе своего недавнего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022 о планах России по дальнейшему развитию экономики и созданию комфортных условий для бизнеса, включая иностранный.

«Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что в течение последнего времени власти ФРГ всё чаще совершают действия, которые грозят подрывом исторического примирения России и Германии после Великой Отечественной войны.