Москва, , 15:33 — REGNUM Россия занимается переориентацией экономических потоков на надёжных партнёров, в первую очередь — на страны БРИКС. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 22 июня в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Владимир Путин Kremlin.ru

«И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надёжных международных партнёров, и в первую очередь, на страны БРИКС», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что ориентир для страны — стимулирование частной инициативы. Российские власти стараются расширить предпринимательские свободы, снижают административную нагрузку, запускают новые программы льготного кредитования, вводят налоговые и таможенные послабления.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин обвинил страны Запада в проведении безответственного макроэкономического курса.

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