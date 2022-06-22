Тбилиси, 22 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Европейскому совету признать «европейскую перспективу» Грузии, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили 22 июня, выступая в парламенте. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Разговор хочу начать с нашего главного достижения, свидетелями которого мы все стали несколько дней назад. Еврокомиссия приняла историческое решение 17 июня, долгожданная для всех запись появилась в официальном документе», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что, в отличие от Украины и Молдавии, ЕК не рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вхождение в Евросоюз. По мнению премьер-министра, это решение было принято не на основании того, что в Грузия якобы не добилась успехов в евроинтеграции.

Выступление Гарибашвили прерывали оппозиционные депутаты, выкрикивая, что они не согласны с его заявлениями.

Стоит отметить, что в оппозиции в Грузии негативно восприняли рекомендацию Еврокомиссии не спешить признавать страну кандидатом на вхождение в ЕС. Вина за это была возложена на правящую партию «Грузинская мечта». До 24 июня будет принято окончательное решение по республике. Если оно будет отрицательным, то оппозиция грозит добиться досрочных выборов.