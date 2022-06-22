Москва, , 15:28 — REGNUM В условиях внешнеэкономического и внешнеполитического давления формирование бюджета России, действительно, является весьма сложной задачей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Бюджет Bukvi.ru

«И в этом сложно не согласиться с министром финансов Антоном Силуановым. С одной стороны, укреплению экономической стабильности страны способствуют высокие цены на нефть и газ, поступления от которых, несмотря на изменения в структуре российского экспорта в сторону продукции обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства, произошедшие за последние годы, все ещё составляют более 30% доходной части бюджета.

Другой важной проблемой, и в этом смысле последствием западных санкций является сокращение импорта, что создаёт условия для резкого укрепления рубля и снижения конкурентоспособности наших экспортеров.

С другой стороны снижения импорта, это шанс для российских производителей занять свободные ниши. Однако, здесь встаёт вопрос стимулирования оперативного восстановления отечественного производства станков и оборудования, так необходимых для развития российских производств.

Разумеется все заместить отечественными аналогами сложно, да во многих случаях и не нужно. Но сделать так, чтобы российские производители были максимально обеспечены отечественным же оборудованием, необходимо.

Это тоже будет одной из основных будущего бюджета, как с одной стороны поддержать развитие отечественных производителей в процессе импортозамещения, а с другой, стимулировать импорт, чтобы создать достаточный уровень притока товаров в страну и стабилизировать курс рубля, для повышения конкурентоспособности отечественных экспортеров на внешних рынках.

Ну и третьей, но по важности первой задачей бюджета будет сохранение и развитие механизмов поддержания благосостояния населения страны в условиях санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ заявил, что проектируемый бюджет России «очень сложным».

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