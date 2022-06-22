Бухарест, , 15:26 — REGNUM Румыния заинтересована в «активном приобретении» сжиженного природного газа, а также нефти и нефтепродуктов из Объединенных Арабских Эмиратов с целью диверсификации действующих источников и маршрутов поставок. Об этом 22 июня со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, указанное заявление Попеску сделал в ходе заседания Международной комиссии по сотрудничеству в нефтяной и газовой сфере, проходящего в столице ОАЭ Абу-Даби. Предполагается, что в ближайшее время будет подписан соответствующий контракт, сумма которого исчисляется десятками миллиардами долларов.

Эта новость вызвала недоумение независимых аналитиков во всем мире. Румыния является единственной страной в Восточной Европе, обладающей крупнейшими в регионе месторождениями нефти и газа.