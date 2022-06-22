Бухарест, 22 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Румыния заинтересована в «активном приобретении» сжиженного природного газа, а также нефти и нефтепродуктов из Объединенных Арабских Эмиратов с целью диверсификации действующих источников и маршрутов поставок. Об этом 22 июня со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, указанное заявление Попеску сделал в ходе заседания Международной комиссии по сотрудничеству в нефтяной и газовой сфере, проходящего в столице ОАЭ Абу-Даби. Предполагается, что в ближайшее время будет подписан соответствующий контракт, сумма которого исчисляется десятками миллиардами долларов.

Эта новость вызвала недоумение независимых аналитиков во всем мире. Румыния является единственной страной в Восточной Европе, обладающей крупнейшими в регионе месторождениями нефти и газа.