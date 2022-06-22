Калуга, 22 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. На автомобильных дорогах Калужской области за пять месяцев 2022 года по причине выезда встречную полосу произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, что меньше на 31% по сравнению с этим же периодом 2021 года. Снижение зафиксировано в феврале, апреле, мае 2022 года. Об этом 22 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве области.

40. mchs. gov.ru Дорожно-транспортное происшествие на федеральной автотрассе

В настоящее время на территории области каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие совершается из-за выезда на встречную полосу. Среди причин такого вида ДТП: нарушение скоростного режима, отсутствие осевого ограждения, движение в ночное время особенно по дорогам регионального значения, на которых осевое ограждение не предусмотрено. С 2022 года в регионе реализуется пилотный проект по снижению смертности в ДТП, совершенными по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения. Его ключевыми мероприятиями, показавшими свою эффективность, стали модернизация стационарных комплексов фото-, видеофиксации, установка новых комплексов с дополнительной фиксацией выезда на «встречку», укрепление обочин на виражах, оптимизация участков обгона — ликвидация коротких участков, не позволяющих безопасно осуществлять обгон транспортного средства, разделение встречных направлений движения направляющими устройствами, в частности, световозвращателями или сигнальными столбиками.

Напомним, поручение о проведении работы направленной на снижение смертности на российских дорогах дано президентом Владимиром Путиным. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться в 3,5 раза от уровня 2017 года, то есть не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки.