Москва, 22 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Доцент кафедры актёрского мастерства ГИТИСа, заслуженный артист РСФСР, Владислав Долгоруков умер в возрасте 75 лет. Об этом 22 июня сообщили на сайте ГИТИСа.

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«Сегодня мы потеряли старейшину актёрского факультета. Уход Владислава Александровича Долгорукова — невосполнимая утрата для каждого, кто его знал», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что телезрители полюбили Долгорукова за образ Алексея Кондратьева в многосерийном фильме «Рождённые революцией».

Долгоруков начинал педагогическую деятельность на курсе Владимира Левертова. Он более 30 лет передавал студентам актёрского факультета ГИТИСа свои знания и опыт. Он выпустил девять мастерских, а с 2010 по 2019 годы был деканом актёрского факультета.

Долгоруков родился 16 января 1947 года в Москве. В 1970 году окончил ГИТИС, играл в Московском ТЮЗе. Среди его работ в кино — фильмы «Врачебная тайна», «Поэма о крыльях», «Марк Твен против…»