Москва, 22 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Газ — не тот товар, который можно хранить бесконечно, ожидая покупателя. Ему нужен рынок сбыта, внутренний или внешний, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«100%-ная технически возможная газификация регионов России к 2030 году обеспечит прирост поставок газа около 20 млрд кубометров в год, а с учётом потребности в ГМТ, и в 50 млрд кубометров в год. Тема газификации (в первую очередь Заполярья) обсуждалась и на ПМЭФ.

Активно прорабатывается вопрос о газификации Мурманской области и Красноярского края, в Архангельской области готовится проект по газификации Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК), ведётся работа по программе догазификации в целом по России.

Реализация столь масштабных проектов должна быть обеспечена соответствующими поставками газа. В этой связи компанию и обязывают часть газа продавать на внутреннем рынке.

Доля Газпрома в поставках на внутренний рынок в настоящее время составляет порядка 55%, обеспечивая газом 69 регионов России, два других крупных игрока на рынке обеспечивает поставки в 40 субъектов («Роснефть») и в 39 («Новатэк»), соответственно.

В 2021 году компания поставила на российский рынок 257,8 млрд кубометров газа, но это лишь около 20% в структуре выручки. В условиях сокращения внешнего спроса, внутренний в какой-то мере может его компенсировать.

Внутренний рынок (не только для Газпрома, но и для всех игроков на рынке) будет с каждым годом все более значимым: к 2027 году доля выручки Газпрома на нём может дойти до 40%», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложила обязать «Газпром» продавать на бирже не менее 10% от поставок внутри России.

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