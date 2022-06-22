Чебоксары, 22 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Чувашии особенности благоустройства площадки в Ядрине могут стать предметом разбирательств правоохранительных органов. Речь идёт об обновлении исторической части города, на что были выделены федеральные средства по итогам всероссийского конкурса проектов малых городов и поселений. Однако реализованный проект вызвал много вопросов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского регионального штаба ОНФ по итогам выезда на площадку.

https://onf.ru/ Арт-объект «Древо жизни»

В Ядрине благоустройству подлежала улица Комсомольская, которая является исторической частью города. Это стало возможным благодаря победе в 2019 году во всероссийском конкурсе малых городов с проектом «Соединяя поколения». Отмечается, что на его реализацию из средств федерального, регионального и муниципального бюджета выделено 52 млн рублей.

По данным общественников, проект был составлен на основе предложений местных жителей и предполагал озеленение территории, строительство торговых киосков, кафе с отелем, реконструкцию старинной женской гимназии и установку арт-объекта «Древо жизни».

«Однако фактически выполненные работы по многим параметрам не соответствуют дизайн-концепции, что вызвало к нему негативное отношение горожан», — полагают в региональном штабе ОНФ.

По мнению общественников, озеленение представляет собой уложенный геотекстиль с древесной щепой, где трава не прорастёт. Как считают в «штабе», роль кафе играют две банкетки, полуразваленный остов гимназии, по их мнению, «продолжает разрушаться», а арт-объект «Древо жизни» общественники сравнивают с противотанковым ежом.

«Местные жители ёмко окрестили его «корягой». Качели, по словам местных жителей, провисели буквально несколько дней — сломались, поскольку сделаны из пластика», — говорится в сообщении «фронтовиков».

Член чувашского штаба ОНФ Игорь Дорофеев полагает, что причиной стало принятие заказчиком проектной документации, не соответствующей дизайн-концепции, а куратор в лице минстроя Чувашии «допустил реализацию проекта».

https://onf.ru/ В центре Ядрина

«Фронтовики» со ссылкой на руководителя бюро расследований ОНФ Валерия Алексеева заявляют, что обратились в СКР и Генпрокуратуру «с просьбой разобраться в ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии скандалом обернулось благоустройство детской площадки в Цивильском районе: гулявшего здесь школьника засосало в грязь при попытке пробраться к качелям. Едва не увязли в грязи и взрослые, которым с трудом вызволили ребёнка.

Подробнее: Ребёнка засосало в грязь: ЧП в «благоустроенном» дворе в Чувашии