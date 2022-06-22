Москва, , 15:17 — REGNUM Росгвардию могут интегрировать в компьютерные игры. Об этом 22 июня пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия»), направленное 27 мая директору Росгвардии Виктору Золотову.

Росгвардия Rosgvard.ru

В документе Хинштейн предлагает поднять престиж ведомства с помощью компьютерных игр: «Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение». В Росгвардии отметили, что уже «ведётся проработка этой инициативы».

Как отмечает издание, реализация этой идеи может быть выполнена через разработку проекта с нуля или интеграции брендирования службы в существующие игры — например, «Калибр» от 1С. Финансировать проект предлагается через гранты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России планируют разработать законопроект о регулировании игровой индустрии. Этим занимаются представители IT-отрасли совместно с юристами.

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