Нью-Дели, , 15:17 — REGNUM Антидопинговую премию ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта предложил учредить министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Минспорта.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

Отмечается, что участники заседания президиума 8-й сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте приняли это предложение. Заседание проходит в Нью-Дели (Индия).

Первое награждение состоится в 2023 году в ходе 9-й сессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Матыцин в ходе визита в Нью-Дели заявил, что Россия и Индия придерживаются позиции недопустимости использования спортсменов в качестве объектов политических игр.

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