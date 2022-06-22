Москва, , 15:16 — REGNUM Германия начала активную фазу переговоров о судьбе газотурбинных двигателей Siemens для газопровода «Северный поток» из-за непростой сложившейся ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

«Данные двигатели находятся на плановом ремонте на заводе-изготовителе. История вопроса такова, что с 2009 года компания Siemens поставляет указанное оборудование для газопровода «Северный поток».

Все регламентные работы по обслуживанию устройств, согласно контракту, должны проводиться в Канаде, где расположено производство. Интрига заключается в том, что Канада ввела адресные санкции против компании Газпром и, опираясь на данное обстоятельство завод-изготовитель не произвёл обратную отгрузку обслуженной техники.

После этого объёмы прокачки газа по «Северному потоку» упали практически на половину: до 100 млн кубометров в сутки при запланированных 167 млн кубометров. Мотивировкой выступил несвоевременный возврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорной станции «Портовая».

На следующий день в российской компании сообщили, что вывели из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, связав это «с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта».

В итоге объем прокачки по трубопроводу был сокращен еще на треть — до 67 млн кубометров газа в сутки. На фоне данной динамики поставок цена газа в Европе впервые с марта превысила $1500 за тыс. кубометров.

Глава Газпрома Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) констатировал, в текущих условиях компания не имеет ресурсов для решения проблемы и «санкционная запутанность» привела европейских потребителей в тупик.

Очевидно, что данный кейс не является результатом случайности, или несогласованности санкционной повестки российских западных партнёров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по ситуации с турбинами Siemens для российского газопровода «Северный поток» ведут власти Канады и ФРГ.

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