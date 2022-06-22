Вашингтон, , 15:15 — REGNUM В одном из последних интервью Тим Кук намекнул, что Apple добилась прогресса в реализации проекта собственной гарнитуры смешанной реальности (AR — augmented reality). Об этом 22 июня сообщает портал Wccftech.

Виртуальная реальность

Во время общения с журналистами руководитель Apple отметил, что индустрия пока ещё находится на «самой ранней стадии развития этой технологии», но при этом подчеркнул, что его компания не собирается откладывать выпуск своей гарнитуры на рынок. Позже он посоветовал людям следить за новостями.

«Оставайтесь с нами, и вы увидите, что мы можем предложить», — сказал Кук.

Для справки: ожидается, что Apple представит свою AR-гарнитуру не раньше первого квартала 2023 года. Некоторые эксперты предполагают, что это будет дорогостоящий нишевый пробный продукт, который не будет доступен широкой аудитории.

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