Кишинёв, , 15:15 — REGNUM Брюссель пообещал поставить нелетальное оснащение для молдавской армии на €40 млн, но нужно, чтобы также были и поставки оружия. Об этом в интервью французского радио RFI заявила президент Молдавии Майя Санду.

Майя Санду Gov.md

«Мы должны обсудить и летальное оснащение или оружие, если возможно получить такую помощь, особенно бесплатно», — сказала Санду.

Она заявила, что Молдавия не входит ни в какие военные блоки, поэтому якобы нуждается в укреплении армии. Президент также подчеркнула, что молдавский народ является миролюбивым.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы не столкнуться с конфликтом, но в случае агрессии мы все ожидаем, что армия защитит нас», — заявила глава республики.

Напомним, в июне парламент Молдавии ратифицировал договор с Евросоюзом о вводе на территорию республики сил Европейской службой пограничной полиции и береговой охраны (FRONTEX). Сотрудникам FRONTEX разрешается действовать в 30-километровой приграничной полосе.

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