Москва, , 15:14 — REGNUM В течение последнего времени власти ФРГ всё чаще совершают действия, которые грозят подрывом исторического примирения России и Германии после Великой Отечественной войны. Об этом 22 июня говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

МИД Mid.ru

Отмечается, что годовщина вероломного нападения нацисткой Германии на СССР, которое стало причиной колоссальных жертв и страданий советских граждан, является особой датой.

«В этой связи отмечаем, что власти ФРГ в последнее время совершают всё больше действий, грозящих подорвать процесс исторического примирения россиян и немцев после Великой Отечественной войны. Официальный Берлин словом и делом ставит под угрозу результаты усилий, прилагавшихся десятилетиями Россией и Германией для преодоления послевоенных вражды, неприязни и недоверия между народами наших стран», — говорится в заявлении.

Также указывается, что перешагнувшая «все мыслимые и немыслимые пределы» пропагандистская кампания против России в информационном пространстве Германии стала причиной возникновения в немецком обществе волны немотивированной агрессии против России и русскоговорящих жителей ФРГ, которая граничит с массовым психозом.

«Русофобская истерия систематически подогревается практически ежедневными публичными выпадами против нашей страны со стороны членов правительства ФРГ», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц написал, что в Москве якобы боятся «искр демократии», которые могут прилететь из ЕС, отсюда и попытки навредить Европейскому союзу.