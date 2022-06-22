Париж, 22 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Расследование было начато после подачи двух жалоб об изнасиловании против государственного секретаря по вопросам развития, франкофонии и международных партнерств при МИД Франции Хрисулы Захаропулу, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Первая жалоба об изнасиловании была подана 25 мая, а расследование началось через два дня. Вторая жалоба была подана 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела переговоры с премьер-министром Южной Кореи.

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