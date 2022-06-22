Архангельск, , 15:12 — REGNUM Северный государственный медицинский университет и Архангельский медицинский колледж увеличили число бюджетных мест, сообщает минздрав Архангельской области.

«С этого года у нас появилась возможность принять на обучение на 31 человека больше по направлению «Лечебное дело» для дальнейшей работы выпускников в наших больницах, — прокомментировал руководитель ведомства Александр Герштанский. — Кроме дополнительных мест, мы постоянно проводим работу по созданию привлекательных условий для обучения и дальнейшего трудоустройства молодых кадров».

В период учебы студентам-целевикам, обучающимся по программам специалитета, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 4 тысяч рублей, 10 тысяч рублей — по программам ординатуры и 3 тысячи рублей обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях. Кроме того, молодые специалисты, трудоустроившиеся сразу после окончания обучения, в течение первых трех лет работы получают ежемесячные стимулирующие выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Архангельской области не хватает 740 врачей.