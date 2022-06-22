Москва, 22 июня, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Для развязывания уголовного преследования в Латвии достаточно изобразить на заборе знак российской спецоперации. Об этом 22 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвийский журналист Владимир Линдерман

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

«Для того, чтобы человека начали преследовать в Латвии, достаточно нарисовать на заборе знак V или Z, возложить цветы с георгиевской ленточкой к памятнику борцам с фашизмом, упомянуть о военной спецоперации России на Украине без разбрызгивания ядовитый слюны», — заявил эксперт.

Пару дней назад Владимир Линдерман написал заметку о необоснованности задержания и удержания в тюрьме блогера Кирилла Фёдорова и молодого активиста Александра Дубъяго. Первый описывал ход спецоперации на Украине в своем блоге, второй развернул российский флаг 10 мая, что наказывается штрафом, отметил Оградов.

Напомним, что 21 июня в Латвии был задержан Службой безопасности пророссийский блогер Владимир Линдерман.