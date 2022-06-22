Бейрут, 22 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Силы внутренней безопасности Ливана провели обыски в доме главы Banque du Liban (Национального банка Ливана) Риада Саламеха в городе Рабия на севере страны. Об этом 22 июня сообщает Lebanon 24.

Karan Jain Здание Банка Ливана

По данным журналистов, обыски были проведены по ходатайству прокуратуры региона Горный Ливан и судебных властей из-за неявки Саламеха на судебное заседание.

Ранее суд начал рассмотрение деятельности Национального банка Ливана и его руководителей, которые были уличены в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

По данным полиции, Саламех покинул свой дом, опасаясь уголовного преследования.

Ранее власти Франции арестовали ряд банковских счетов, которые использовались руководством Нацбанка Ливана для «отмывания» денег, украденных из ливанского бюджета.