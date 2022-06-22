Белград, 22 июня, 2022, 18:25 — ИА Регнум. После «подробных и всеобъемлющих консультаций» с правительствами лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии Александр Вучич, Эди Рама и Димитар Ковачевски приняли решение о совместном участии в саммите «ЕС-Западные Балканы», который пройдет 23 июня в Брюсселе.

Zoran Žestić Александр Вучич

Кабинет президента Сербии Александра Вучича 22 июня сообщил, что трое лидеров рассмотрели обстоятельства, связанные с участием в предстоящем саммите «ЕС-Западные Балканы» и согласовали платформу для переговоров с официальными лицами ЕС.

«Решение об участии и единой платформе на саммите в Брюсселе является очередным шагом в борьбе за процветание наших стран, а также четким сигналом о том, что, несмотря на многочисленные препятствия, мы продолжаем приносить вклад в процесс евроинтеграции», — говорится в сообщении кабинета президента Вучича.

Напомним, что страны региона на предыдущем саммите «ЕС-Западные Балканы» ожидали, что страны ЕС озвучат конкретные сроки их евроинтеграции. Тем не менее, было сказано, что её не стоит ожидать в ближайшие десять лет. После начала российской специальной операции на Украине Брюссель заговорил о необходимости расширения ЕС, в том числе за счет Западных Балкан.