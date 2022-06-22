Курган, , 15:08 — REGNUM В Курганской области за сутки на 22 июня с коронавирусной инфекцией госпитализирован один человек, выписано по выздоровлении восемь курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 18 заражённых коронавирусом курганцев. Это на трёх человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 22 июня выявлено 104 997 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 157 человек, скончались 1439 пациентов (ни одного человека за сутки).

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