Курган, 22 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 22 июня с коронавирусной инфекцией госпитализирован один человек, выписано по выздоровлении восемь курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 18 заражённых коронавирусом курганцев. Это на трёх человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 22 июня выявлено 104 997 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 157 человек, скончались 1439 пациентов (ни одного человека за сутки).