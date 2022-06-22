Берлин, 22 июня 2022, 15:19 — REGNUM Министерство обороны Германии продолжит поставлять вооружение Украине, не сообщая подробности о поставках. Об этом заявила глава ведомства Кристина Ламбрехт, сообщает 22 июня Die Welt.

Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт
Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт
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По её словам, предварительно не будет разглашаться информация о сроках и маршрутах поставок, чтобы само вооружение и сопровождающие его лица в безопасности прибыли на место.

«Другие системы будут поставлены, ведется подготовка к следующей (поставке) — РСЗО Mars 2, обучение может начаться еще в июле. Когда это обучение завершится, состоится поставка на Украину», — добавила Ламбрехт.

Ранее правительство ФРГ опубликовало на своём сайте списки вооружений, которые уже поставлены Киеву и планируются к поставке. Это в том числе 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T и 54 БМП M113.