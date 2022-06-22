Москва, 22 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Безусловно, работать с профицитом бюджета гораздо легче, чем с дефицитом, но на самом деле, это нормально, если деньги вкладывать в развитие страны и отечественного бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель независимой финансово-консалтинговой компании DS Consulting Денис Саляхутдинов.

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«Так, дефицит США примерно от 4% до 10% (из разных источников) к ВВП, у Еврозоны тоже около 5% к ВВП, у Китая около 2,8% ВВП. И это не мешает экономике Китая расти по 5-6% в год.

Здесь надо отметить несколько ключевых моментов. Источники финансирования этого дефицита — это важный момент для России, так как внешние источники заимствований сильно сократились и подорожали.

Но остается внутренний рынок, и здесь снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ приобретает очень важную роль. Только на депозитах в Российских банках у населения (по данным ЦБ) находиться свыше 33 трлн рублей, не считая денег на фондовом рынке экспертно около 6 трлн рублей)

Цели финансирования — экономика начинает развиваться, если деньги инвестируются на развитие, а не на покрытие процентов по предыдущем займам. Мы считаем, что, учитывая крайне низкую долговую нагрузку России, дефицит бюджета должен приводить к росту ВВП.

Для нормального обслуживания дефицита очень важно привлекать длинные деньги, именно они и позволяют развивать масштабные инфраструктурные проекты, которые так необходимые России.

Частный капитал приходит в любую страну только после того, как государство само начинает вкладывать в себя деньги.

Долгие годы профицитного бюджета сделали спокойной жизнь российского правительства, но пожертвовали достаточно большим количеством процентов прироста ВВП и многими триллионами частных инвестиций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ, назвал проектируемый бюджет России «очень сложным».

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