Москва, 22 июня 2022, 15:07 — REGNUM Западные страны проводят безответственный макроэкономический курс. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин в рамках обращения к участникам Делового форума БРИКС.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

«Западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности. Проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка: бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — заявил Путин.

При этом Западом постоянно вводятся всё новые и новые политически мотивированные санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов, продолжил он.

«Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортные и логистические цепочки. И всё это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идёт в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывает на благополучии населения по сути всех стран», — указал президент.